LOSC : Gérard Lopez prévient tout le monde en cas de descente

Dans : LOSC, Ligue 1.

Patron de Lille depuis un an désormais, Gérard Lopez connaît déjà une crise aussi profonde que longue.

Après le choix clairement raté de faire venir Marcelo Bielsa, le LOSC ne va pas mieux sous la coupe de Christophe Galtier, et se retrouve 19e de Ligue 1 à l’approche du sprint final. Les joueurs ne semblent pas répondre aux exigences de la lutte pour le maintien, et le patron nordiste a au moins le mérite de ne plus se planquer. Ce lundi soir, il a reçu bon nombre de supporters des Dogues selon L’Equipe, et tous les sujets ont été abordés. Du recrutement d’El Loco, aux ventes de Martin Terrier et Nicolas de Préville, Gérard Lopez a reconnu des boulettes même s’il a aussi expliqué que les ventes avaient été forcées en raison d’un besoin d’argent.

Le pire a aussi été évoqué brièvement dans cet entretien parfois musclé, puisque l’homme d’affaires luxembourgeois a expliqué qu’il serait toujours présent si jamais Lille devait descendre en Ligue 2, « chose qu’il n’envisage pas » selon lui. Toutefois, nul besoin de le préciser, si jamais les Dogues devaient connaître la relégation, de nombreux jeunes joueurs du projet « Unlimited » devraient partir pour un exode massif qui rapporterait de quoi tenir la distance sur le plan économique au niveau inférieur.