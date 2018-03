LOSC : Gérard Lopez jure fidélité au LOSC, même en L2

Dans : LOSC, Ligue 1.

19e de Ligue 1 à l’issue de la 29e journée, le LOSC est en crise. Et si le mal est profond sportivement, cela ne va pas mieux en coulisses entre problèmes financiers et désormais, le mécontentement des supporters illustré par l’envahissement du Stade Pierre-Maurouy samedi soir. Mais dans un entretien accordé à RMC Sport, Gérard Lopez a réaffirmé son engagement aux supporters du LOSC.

« Je suis au-delà de serein. Je travaille très dur pour l’être. Il y a beaucoup d’argent qui a été investi. Pas sportivement, mais il y a beaucoup de valeur qui a été créée au sein du club. Ce n’est même pas être serein. Quand vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire et que vous travaillez dur, à un moment donné, ça va payer. On va continuer à travailler dur, faire les ajustements qu’il faut faire » a expliqué le propriétaire du LOSC, avant de conclure.

« Le maintien, J’y crois dur comme fer. Je ne vais pas me laisser abattre par ça, par du sensationnalisme autour de pas mal de choses. J’ai envie de bosser, j’ai envie que ça réussisse. C’est le message que j’essaie aussi de faire passer aux joueurs. Je suis énervé, je suis fâché. Mais il faut aller de l’avant. Si je serais toujours là en cas de descente ? Oui, bien sûr. Moi, j’aime ce club. J’ai envie qu’on réussisse ce projet. J’y serai, on y sera. Ceux qui créent les débordements, ils n’ont pas besoin d’y être. Pour le reste, on sera tous ensemble » a expliqué Gérard Lopez, qui jure donc fidélité au LOSC. Pas vraiment pour le plus grand bonheur des supporters nordistes…