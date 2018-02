LOSC : Gérard Lopez balance tout sur le dos de Marcelo Bielsa

Dans : LOSC, Ligue 1.

Actuellement en bataille juridique avec Lille au sujet de son limogeage, Marcelo Bielsa a vu son aventure dans le Nord tourner très court. Entre des décisions incomprises au sein du club, des choix humains contestés, des compositions loufoques et des résultats en chute libre, l’entraineur argentin a fini par se faire éjecter d’une position rapidement devenue intenable. A l’origine de sa venue et du projet du LOSC, Gérard Lopez s’est livré ce vendredi dans la presse, pour enfoncer El Loco et rappeler que, contrairement à ce qui avait été annoncé au départ, tout ne tournait pas autour de lui.

« Avoir un entraîneur qui soit capable d’accompagner les jeunes, de les motiver et de les faire progresser, ça c’est le projet Mais dire que (Bielsa) c’est LE projet, ça veut dire qu’il serait le seul entraîneur au monde à savoir faire cela, et ce n’est pas le cas. Il y a une nuance. On verra d’ici quelques temps. Je retiens pour l’instant que ça a mis notre projet en retard. Il y a la réalité sportive et on n’est pas là où on voulait être en début de saison. Beaucoup de choses ont été faites au départ et les premiers retours étaient positifs. Il y a des décisions qui ont été prises mais qui n’auraient pas dû l’être comme cela, je pense notamment au loft. Quand on fait quelque chose, on le fait à fond, quitte à en assumer les conséquences après. On n’était pas cent pour cent à l’aise avec celles-ci mais à l’époque on avait donné une liberté de choix à l’entraîneur en place. Je regrette de ne pas avoir gardé plusieurs joueurs d’expérience pour encadrer nos jeunes », a livré dans La Voix du Nord le patron lillois, qui aurait aimé s’opposer d’entrée de jeu à Marcelo Bielsa sur plusieurs choix forts, mais n’avait pas osé le faire.