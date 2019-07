LOSC : 65 ME + un joueur, Naples attaque pour Pépé

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Dans le viseur des plus grands clubs européens, Nicolas Pépé aura l’embarras du choix au mercato.

Mais pour l’heure, l’international ivoirien temporise, lui qui vient d’être éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire. Avec son entourage et les dirigeants du LOSC, il doit faire le point sur les différentes propositions qui s’offrent à lui. Et en ce début une semaine, un nouveau club s’est immiscé dans le dossier du buteur Lillois, auteur de 22 réalisations et de 11 passes décisives la saison passée en Ligue 1.

Il s’agit de Naples. Bien conscient que le dossier James Rodriguez traîne en longueur, l’écurie du président Aurelio De Laurentiis a passé la seconde pour tenter de s’offrir Nicolas Pépé au nez et à la barbe des cadors de Premier League. Et selon Sky Sports, une première offre très alléchante va être soumise aux dirigeants lillois puisque Naples est prêt à offrir 65 ME en plus de l’international algérien Adam Ounas, excellent dans son rôle de joker à la CAN avec l’Algérie. Reste à voir quelle sera la réponse de Lille, qui pourrait apprécier le profil de l’ancien Bordelais pour succéder à Nicolas Pépé, en plus de récupérer un joli chèque.