LOSC : Galtier s'incline devant la défense en fer de Montpellier

Dans : LOSC, MHSC, Ligue 1.

Christophe Galtier (entraîneur de Lille après le nul 0-0 contre Montpellier) : « La vraie déception, c’est de ne pas avoir pu l’emporter. On a essayé, mais on n’y est pas arrivé. Pourquoi ? A cause de la qualité de l’organisation montpelliéraine. C’est l’équipe qui perd le moins en L1 après le PSG et c’est la deuxième défense du championnat. Ces derniers temps, nous avons joué contre des défenses à cinq et nous avions réussi à l’emporter. De par les statistiques de Montpellier cette saison, on savait que ça allait être compliqué. Je suis déçu pour mes joueurs car ils ont fait un match plein ».