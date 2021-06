LOSC : Galtier est parti, trois noms sortent du chapeau

Dans : LOSC.

La pression du timing a permis de faire accélérer le dossier Christophe Galtier, qui s’est réglé rapidement en ce début de semaine.

Résultat, l’OGC Nice a officialisé en plein match entre la France et la Suisse, la nomination de l’entraineur champion de France avec Lille. De quoi faire passer cette arrivée discrètement, même si elle a de fortes conséquences. Le LOSC se cherche en effet un nouveau technicien alors que la reprise va être effectuée en cette fin de semaine. Le club nordiste a tout de même récupéré un peu moins de 5 ME pour avoir lâché son entraineur à qui il restait une année de contrat, et le président Olivier Letang en avait fait une affaire de principe face au peu de courtoisie de Nice dans ce dossier à son goût. En attendant, il faut faire venir un nouveau coach, et rapidement. Direction donc les entraineurs libres de tout contrat. A commencer, selon La Voix du Nord, par Patrick Vieira, ancien coach de… Nice.

On y retrouve aussi Claudio Ranieri, qui a pratiqué le championnat de France du côté de Monaco et de Nantes, et possède toujours une belle cote et une expérience non négligeable en Ligue des Champions, que les Nordistes vont bien évidemment disputer la saison prochaine. Enfin, le nom de Lucien Favre, également passé par Nice et qui a récemment refusé le projet de Crystal Palace alors que le contrat était sur le point d’être signé, est mentionné. L’entraineur suisse a une philosophie qui plait aux dirigeants du LOSC, et Lucien Favre a bien failli prendre un poste important à l’OL par le passé. En tout cas, la chasse est ouverte et malgré de nombreux départs annoncés cet été, le projet lillois intéresse du beau monde avec la perspective de défendre le titre de champion de France.