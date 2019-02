LOSC : Galtier balance presque le prochain club de Pépé

Dans : LOSC, PSG, Mercato.

Meilleur passeur (8), troisième meilleur buteur (16), élu deux fois joueur du mois… Les chiffres le prouvent, Nicolas Pépé (23 ans) réalise une saison étincelante en Ligue 1.

Cela n’a évidemment pas échappé aux plus grosses écuries du continent qui s’activent déjà en vue d’un possible transfert l’été prochain. Car ce n’est un secret pour personne, l’ailier du LOSC sera disponible lors du mercato estival, à condition d’y mettre le prix bien sûr. Reste à savoir où atterrira l’international ivoirien. Pas de doute pour Christophe Galtier, l’ancien Angevin doit viser haut.

« Est-ce qu'il va encore progresser dans les trois prochains mois ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il progressera à grands pas quand il basculera dans un club de dimension Ligue des Champions. Il doit aller dans un club de dimension Ligue des Champions, a conseillé le coach de Lille. Je ne suis pas son conseiller et je ne sais pas ce qu'il a dans la tête mais à mon sens, connaissant l'homme et le joueur, il n'a pas besoin d'une étape intermédiaire pour aller le plus haut possible. Il peut y aller directement à travers la grande saison qu'il fait avec nous. »

Galtier exclut le PSG

« Mais Nicolas doit prendre conscience qu'il n'a droit à aucun relâchement s'il a l'ambition d'aller dans ces grands clubs. Dans quel championnat ? On n'en a jamais parlé, a confié le technicien avant de révéler de gros indices. Je le vois bien dans une équipe qui joue tout en rouge, et qui aime bien avoir des joueurs excentrés en faux pied. Il y en a beaucoup. » En fait, pas tant que ça. Certains citeront le LOSC, mais Galtier pensait sûrement à Liverpool ou le Bayern Munich. Mais pas au Paris Saint-Germain.