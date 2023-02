LOSC : Fonseca contre Létang, du rififi à Lille

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Malgré la bonne saison du LOSC, sixième, le torchon brûle entre Paulo Fonseca et Olivier Létang. L'entraîneur et son président ont eu une sévère altercation juste avant le match de Rennes samedi soir. De quoi stopper la dynamique lilloise ?

La saison de tous les paradoxes pour le LOSC. Les Nordistes réalisent une belle saison sous la houlette de leur nouvel entraîneur portugais, Paulo Fonseca. Peu de monde les attendaient aux avant-postes mais force est de constater que Lille est bien à sa place. Sixième de Ligue 1, le LOSC produit l'un des plus beaux jeux du championnat de France. Cela s'est encore vu samedi avec une victoire convaincante chez le quatrième Rennes 3-1. Pourtant, le club nordiste est loin de vivre une saison apaisée. Les supporters avaient sifflé l'équipe après un résultat décevant contre Reims le 2 janvier, provoquant la colère de Fonseca, et un nouvel épisode met en lumière les crispations en interne.

Fonseca n'aime pas l'ingérence de Létang

Juste avant le match de samedi soir, Paulo Fonseca s'est expliqué vivement avec son président Olivier Létang. Selon Foot Mercato qui a rapporté les faits, c'était même très houleux entre les deux hommes. Le Portugais n'apprécie pas de voir son président se mêler de sa préparation d'équipe. Cela aurait été encore le cas avant le match de Rennes selon les témoins de la scène, ce qui aurait été la goutte de trop pour l'ancien entraîneur de la Roma.

De plus, Fonseca en veut à Létang pour sa gestion du dernier mercato hivernal. Ce dernier n'a pas tenu sa promesse de ramener des renforts à Lille. Seul Benoît Costil a été recruté et le nouveau numéro 2 de Lucas Chevalier n'était pas prioritaire pour améliorer l'effectif lillois. On a peut-être atteint le point de non-retour entre les deux hommes et cela pourrait impacter négativement la bonne saison lilloise. À moins qu'un des deux protagonistes ne soit sacrifié très prochainement et pourquoi pas Olivier Létang. Cela avait été le cas à Rennes après que l'entraîneur Julien Stéphan se soit plaint de lui auprès de la famille Pinault à cause notamment de... son ingérence excessive.