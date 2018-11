LOSC : Faut pas pousser Pépé dans le mercato, Lopez avoue

Dans : LOSC, Mercato.

Même lorsque Lille s’incline, Nicolas Pépé (23 ans) continue de faire grimper ses statistiques en Ligue 1.

Dominé par le Paris Saint-Germain vendredi, le LOSC a réduit le score (2-1) grâce à un penalty de son attaquant dans le temps additionnel. Après 12 journées de championnat, l’international ivoirien compte déjà 8 buts et 5 passes décisives. Autant dire que son début de saison attire l’attention des recruteurs, notamment ceux d’Arsenal, du Bayern Munich et du FC Barcelone. Le président Gérard Lopez se rend donc à l’évidence, si un départ est toujours exclu en janvier, Pépé partira l’été prochain.

« On a toute une saison à faire et on veut être le plus haut possible au classement à la fin de saison, sans se mettre sous pression. Donc on a besoin de nos meilleurs joueurs, de notre meilleur effectif. Et Nicolas Pépé fait partie de ces joueurs-là. Autant il est bon maintenant, autant il sera bon en juin (…) Des joueurs partiront cet hiver, parce que les postes sont doublés donc il n’y aura peut-être pas besoin de recruter, mais Nicolas Pépé sera là. Il y a de fortes chances qu’il parte cet été, mais il sera là cet hiver », a insisté le patron du LOSC interrogé par Canal+ Sport. En attendant le mercato estival, Lopez espère évidemment que la valeur de son joyau continuera d’augmenter…