LOSC : Enfin une victoire, Bielsa va pouvoir travailler au calme

Dans : LOSC, Ligue 1.

Marcelo Bielsa, entraîneur du LOSC, après la victoire contre Metz (3-0) : « C'était un match très important et le fait d'avoir obtenu un résultat favorable est une bonne nouvelle. Un climat serein est toujours bienvenu et nécessaire, mais il est vrai que les résultats de l'équipe génèrent cette instabilité qu'il y a autour du club. Nous avons eu besoin de moins d'occasions de but pour marquer donc c'est un facteur à prendre en considération. Nous avons été un peu meilleur dans la deuxième mi-temps que pendant la deuxième moitié de la première mi-temps où Metz a su provoquer des déséquilibres. On a fait des erreurs individuelles et des erreurs sur coups de pied arrêtés qui heureusement ne se sont pas transformées en but. Nous avons réussi à marquer le premier but dans un moment qui ne nous était pas propice. En deuxième mi-temps nous avons été meilleurs, plus réguliers ce qui nous a permis de marquer. Le résultat aurait pu être moins important, mais on gagne ».