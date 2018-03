LOSC : Ce choix de Bielsa a condamné Lille lâche Balmont

Dans : LOSC, Ligue 1.

Accrochés par Montpellier (1-1) samedi dernier en championnat, les Lillois ont vu leurs supporters envahir le terrain et agresser certains joueurs.

La scène est incroyable et pourtant, elle n’étonne pas vraiment Florent Balmont. Ancien pilier du LOSC pendant huit ans (2008-2016), le milieu de Dijon estime que les cadres du vestiaire auraient dû échanger avec les fans au sujet de leurs difficultés. Sauf que l’été dernier, un certain Marcelo Bielsa avait poussé tous les joueurs expérimentés vers la sortie. Une terrible erreur selon le Dijonnais.

« Quand on fait partir autant de joueurs emblématiques en début de saison, des joueurs qui avaient fait beaucoup pour le club, qu’on les met de côté, qu’on les interdit de vestiaire, qu’on leur manque de respect, à un moment donné il faut s’attendre à un retour de bâton, a commenté Balmont interrogé par 20 Minutes. Ce qui se passe depuis le début de saison me donne un sentiment de gâchis. Avec tout ce qu’on a donné au club pendant plusieurs saisons, voir le LOSC comme ça c’est dommageable. »

Balmont désigne les coupables

« C’est la faute aux Campos, aux Bielsa d’avoir négligé tout ce qui avait été fait avec une politique de recrutement basé sur des jeunes, des étrangers, a accusé l’ancien Dogue. On a oublié les valeurs du club, celles auxquelles les supporters s’identifiaient. (…) Tout le monde parlait de Bielsa, de l’entraîneur qui allait tout changer au LOSC. Mais on ne peut pas tout changer comme ça du jour au lendemain en faisant venir 15 jeunes d’un coup et en se séparant de tous les cadres. » L’entraîneur Christophe Galtier devra pourtant maintenir le club avec les moyens du bord.