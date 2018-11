LOSC : C'est officiel, Nicolas Anelka rejoint Lille !

Dans : LOSC, Ligue 1.

La rumeur qui s'est propagée mercredi matin était donc sérieuse, et cet après-midi, le club de Lille a officialisé la venue de Nicolas Anelka au sein du staff du LOSC.

« Un nouveau visage rejoint le LOSC et les pelouses du Domaine de Luchin : l’ancien attaquant international français de 39 ans, Nicolas Anelka, interviendra auprès du centre de formation lillois et de ses jeunes pensionnaires en tant que conseiller, plus particulièrement sur le travail et le poste spécifiques d’attaquant. Depuis le terme de sa carrière, Nicolas Anelka n’a cessé d’enrichir son expertise et ses connaissances en matière de développement du football et du footballeur et c’est avec une grande envie de transmettre sa riche expérience du football international aux jeunes et talentueuses générations lilloises qu’il rejoint aujourd’hui le LOSC. Le LOSC est fier d’accueillir Nicolas Anelka dans la maison losciste. Surtout, le club est satisfait de pouvoir faire bénéficier ses jeunes joueurs des connaissances, de la compétence et de l’immense expérience de cet ancien joueur de renommée internationale », précise le club nordiste dans un communiqué.