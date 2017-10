LOSC : Ballo-Touré se sent « coupable » après l'effondrement d'une barrière

Dans : LOSC, ASC, Ligue 1.

Suite à l'effondrement d'une barrière de la tribune visiteurs du LOSC à Amiens samedi soir, Fodé Ballo-Touré se sent responsable de cet accident car ce dernier est arrivé juste après son but.

Samedi, le Stade de la Licorne a vécu une soirée cauchemardesque. Alors que Fodé Ballo-Touré venait fêter son ouverture du score pour le LOSC à la 15e minute de jeu avec ses supporters, une barrière du parcage lillois a cédé sous la pression des fans nordistes. Un effondrement qui a causé l'arrêt définitif de la rencontre et finalement fait 29 blessés dont cinq dans un état grave. Très peiné après les faits, Ballo-Touré avoue même se sentir fautif.

« Je suis parti célébrer. Les supporters ont célébré avec moi et ceux d'en haut sont descendus. D'un coup, la tribune s'est effondrée. Je me suis senti un peu coupable. Je n'ai pas enjambé les panneaux publicitaires, je suis resté à l'extérieur. Je les ai excités… », a lancé, sur les ondes de RMC, le défenseur lillois de 20 ans, qui a donc vécu le pire moment de sa jeune carrière alors qu'il venait de marquer son premier but en Ligue 1...