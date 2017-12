LOSC : Au passage, Galtier a vu un trou dans l'organigramme de Lille

Dans : LOSC, Ligue 1.

A la recherche d’un entraineur alors que la situation au classement est toujours inquiétante, le LOSC fait pour le moment confiance à son staff en place.

En attendant d’y voir plus clair dans le dossier du limogeage de Marcelo Bielsa, le club nordiste travaille sur quelques pistes pour nommer un entraineur au début de l’année 2018. Parmi les candidats, des noms d’entraineurs étrangers capables de reprendre le projet porté par Gérard Lopez, mais aussi quelques techniciens français. Et notamment Christophe Galtier qui profite de ses passages médiatiques pour se placer.

« J’ai dit il y a quelques semaines que c’est un projet qui pouvait m’intéresser. Si on vient me solliciter, j’écouterai attentivement à partir du moment où le poste est libre. Et le poste est libre », a précisé l’ancien entraineur de l’AS Saint-Etienne sur RMC. Capable de construire sur le long terme avec les Verts, Christophe Galtier a en tout cas le profil d’un bâtisseur mais aussi d’un homme de poigne capable d’aller chercher le maintien cette saison, car le LOSC peut difficilement espérer mieux à l’heure actuelle.