LOSC : ASSE-OL ou pas, Galtier craint ce Lyon blessé

Dans : LOSC, Ligue 1, OL, ASSE.

Ce dimanche après-midi, Christophe Galtier va de nouveau croiser la route de l'Olympique Lyonnais, lui qui avant de devenir le coach du LOSC a été entraîneur-adjoint de l'OL, puis évidemment entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Et forcément, ce choc Lille-Lyon rappelle de gros souvenirs, et pas toujours des bons, à Christophe Galtier. Avant ces retrouvailles, l'ancien technicien des Verts n'élude pas ce petit côté nostalgique.

« Le derby OL-ASSE c’est particulier… On oublie le classement. Après, c’est vrai que je prépare la venue de l’OL et que je suis obligé de penser au derby. Les derbies ne s’oublient pas, c’est tellement de joie et de tristesse. J’en ai vécu 18, et tout connu, des joies, l’égalisation sur coup franc de Karim Benzema à la dernière seconde à Saint-Etienne alors que j’étais adjoint d’Alain Perrin, le centième derby à Gerland, des récents succès à Saint-Etienne, et des détresses incroyables avec le but de Jimmy Briand à la dernière seconde à Saint-Etienne. Lille-Lyon n’a pas ce parfum, avoue, dans Le Progrès, l'entraîneur du LOSC, qui ne fait pas le malin avant de croiser la route de Lyon. L’adversaire a le droit de bien jouer contre nous. Mais nous, on n’a pas le droit de donner des occasions. C’est ce qui m’a mis en colère à Nantes (2-2). Et sans faire offense aux Nantais, si face aux attaquants lyonnais, on donne autant d’occasions, ce sera dur. »