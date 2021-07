Lille : Lyon l’a recalé, le choix Gourvennec interroge

Dans : LOSC.

A la recherche d’un entraîneur pour succéder à Christophe Galtier, le LOSC a fait le choix de nommer Jocelyn Gourvennec.

Les noms de Patrick Vieira, Laurent Blanc ou encore Claudio Ranieri avaient circulé à Lille, mais c’est finalement l’ancien entraîneur de Guingamp et des Girondins de Bordeaux qui a été choisi par Olivier Letang. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nomination fait débat chez les supporters des Dogues, qui s’interrogent sur l’ambition de leur club, quelques semaines après avoir obtenu le titre de champion de France. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Dominique Grimault a également émis quelques doutes au sujet de Jocelyn Gourvennec, même s'il n'a pas d'avis tranché et définitif au sujet de l'entraîneur. L’ancien journaliste de M6 rappelle notamment que l’Olympique Lyonnais a recalé l’ex-consultant de Canal + il y a plusieurs mois au moment du choix de Rudi Garcia.

« On s’attendait plutôt à Lucien Favre, on a parlé à un moment de Claudio Ranieri, Laurent Blanc » déplore dans un premier temps Dominique Grimault avant de se montrer optimiste malgré tout, mettant en avant les qualités de Jocelyn Gourvennec, le nouveau coach de Lille. « Jocelyn Gourvennec, ça me plait. J’aime l’élégance de cet homme déjà. Je trouve que c’est quelqu’un de calme, de posé, qui connait très bien ce job. Il était un excellent consultant aussi. Il embrasse beaucoup de qualités, je trouve. A-t-il entrainé jusqu’alors une grande équipe, non, puisqu’il a été refusé il y a encore quelques mois par l’Olympique Lyonnais. J’ai plutôt un a priori très favorable » ajoute-t-il. Cet avis favorable n’est pour l’instant pas partagé par la majorité des supporters de Lille. Mais les spectateurs du Stade Pierre-Mauroy ne demandent qu’à être surpris et jugeront sur pièce l’apport ou non de Jocelyn Gourvennec à la tête de l’effectif professionnel. Il faudra en tout cas que l’ancien coach des Girondins de Bordeaux obtienne rapidement de bons résultats pour faire oublier le très apprécié Christophe Galtier…