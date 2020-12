Lille : Coup de tonnerre, le départ de Lopez évoqué !

Dans : LOSC.

Contre tout attente, le propriétaire luxembourgeois du club Gérard Lopez pourrait quitter Lille dans les prochains jours.

Les jours à venir risquent d’être animés et tendus du côté de Lille. Et pour une fois, ce n’est pas Luis Campos qui est à l’origine de tout ce raffut. En effet, le journal L’Equipe indique que le fonds d'investissement Elliott, principal bailleur des Dogues pour un montant estimé autour de 130 ME, est particulièrement préoccupé par la dette du club lillois. A tel point qu’un rendez-vous est prévu ce mardi entre le fonds d’investissement également propriétaire de l’AC Milan et Gérard Lopez pour faire un point sur la situation financière du club. Les conséquences de la crise du Covid-19, l’absence de public dans les stades et le retrait de Mediapro seront au programme de ce rendez-vous au sommet.

La véritable bombe signée L’Equipe, c’est que cet entretien pourrait aboutir au départ immédiat de Gérard Lopez. « De l'issue de cette discussion entre Elliott, déjà propriétaire de l'AC Milan (ITA), et Gérard Lopez, dépendront les décisions prises par les deux parties. Soit Elliott s'en ira pour laisser la place à d'autres investisseurs apportés par Gérard Lopez, soit Elliott demandera une modification profonde de la gouvernance du club et introduira un repreneur dont la structure est déjà prête, communiqué de presse à l'appui » explique le site du quotidien national. En cas de départ de Gérard Lopez, l’ancien président rennais Olivier Letang se tient prêt à prendre la succession de l’ancien patron de l’écurie de Formule 1 Lotus. Il est toutefois précisé que même en cas de changement de gouvernance, Christophe Galtier serait épargné et maintenu à son poste d’entraîneur du LOSC.