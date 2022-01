Lille : Ben Arfa a déjà surpris tout le monde

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Arrivé à Lille cette semaine, Hatem Ben Arfa aura évidemment besoin de temps pour récupérer sa meilleure condition physique. Mais le milieu offensif s’est suffisamment entretenu ces derniers mois pour prétendre à une première dès le déplacement à Brest samedi.

Sans surprise, la signature d’Hatem Ben Arfa au LOSC n’a pas suscité un énorme enthousiasme. Le milieu offensif de 34 ans a plutôt déçu lors de ses dernières expériences au Stade Rennais, à Valladolid et chez les Girondins de Bordeaux. Mais surtout, ses longs mois d’inactivité depuis l’été dernier laissent penser que Lille ne le verra pas au top de sa forme avant longtemps. C’était sans compter sur un gros travail personnel du néo-Lillois qui, à peine arrivé cette semaine, a déjà convaincu l’entraîneur Jocelyn Gourvennec de le convoquer pour le déplacement à Brest samedi.

Gourvennec compte déjà sur Ben Arfa

« Hatem va bien, il s'est entraîné normalement, a confié le coach des Dogues ce vendredi. Depuis qu'il a signé, il a repris avec le groupe hier. Il est plutôt en jambes, bien dans sa tête. Si Hatem sera dans le groupe ? Oui. C'est un joueur spécial, vous le savez. A Nice, à Rennes et à Bordeaux, il avait déjà repris après une coupure. A chaque fois, il a bien redémarré en étant dynamique et à l'aise. Donc il connaît. On verra sur la durée d'un match, bien entendu. Il est apte, il se sent bien, donc il sera présent. »

Le discours rassurant de Jocelyn Gourvennec confirme celui d’Hatem Ben Arfa, qui se disait prêt à jouer dès sa présentation. « J'ai 34 ans, je me connais très bien. J'ai eu plusieurs périodes où je n'ai pas joué pendant pas mal de temps. J'ai très bien travaillé. Je sais dans quelles zones je dois travailler. Avant la reprise, j'ai travaillé de manière à être compétitif très rapidement, expliquait l’ancien Marseillais. Donc là je me sens très bien. Après c'est le coach et le staff médical qui détermineront tout ça. » A priori, la recrue a quand même peu de chances de débuter cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1.