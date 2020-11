Lille : Bamba affole la Ligue 1, il vise les Bleus !

Dans : LOSC.

Homme fort de Lille cette saison, Jonathan Bamba affiche des statistiques excellentes avec cinq buts et cinq passes décisives.

Loin d’être à son meilleur niveau l’an passé, l’ex-attaquant de Saint-Etienne est revenu dans d’excellentes dispositions au mois de septembre. Titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Galtier, le milieu gauche de Lille affole les statistiques. Elu meilleur joueur de Ligue 1 au mois d’octobre, Jonathan Bamba se met doucement à rêver de l’Equipe de France. Interrogé à ce sujet par l’UNFP, l’attaquant de Lille a fait part de ses belles ambitions, sans pour autant s’enflammer et brûler les étapes.

« Honnêtement, je ne me fixe pas de limites. Aujourd’hui, cela marche bien pour moi et pour l’équipe. J’arrive à être décisif en marquant ou en faisant marquer mes coéquipiers et c’est une bonne chose. J’espère que cela continuera tout au long de la saison. C’est un rêve de pouvoir défendre les couleurs de son pays. Maintenant, je travaille au quotidien pour pouvoir y figurer. Comme on le voit de l’extérieur, c’est un groupe qui se construit. Je le connais bien parce que j’y ai déjà figuré dans les catégories de jeunes donc à moi de continuer à travailler pour pouvoir figurer dans cette liste » a évoqué Jonathan Bamba, qui sait que les places sont chères en Equipe de France et qu’il sera difficile de déloger Mbappé, Coman, Ben Yedder, Martial, Giroud ou encore Griezmann en attaque. Mais qui sait que son coéquipier Jonathan Ikoné a goûté aux Bleus il y a quelques mois. Alors pourquoi pas lui, à condition évidemment de maintenir un tel niveau tout au long de la saison. De toute évidence, Didier Deschamps scrute attentivement ses performances…