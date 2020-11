L1 : Meilleur que Mbappé, Bamba élu joueur d’octobre

Dans : Ligue 1.

Au coeur du très bon début de saison du Lille OSC, un joueur brille particulièrement. Il s’agit de Jonathan Bamba. Souvent décisif, le joueur de 24 ans vient d’ailleurs d’être récompensé par l’UNFP. Vu que ce jeudi soir, l’ailier gauche a été élu meilleur joueur du mois d’octobre. Auteur d'un but et de trois passes décisives en trois matchs durant le mois dernier, Bamba a récolté 41 % des votes. Le Dogue devance ainsi le Parisien Kylian Mbappé (36 %) et le Monégasque Wissam Ben Yedder (23 %).