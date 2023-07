Le LOSC tient déjà le remplaçant de Jonathan David

Dans : LOSC.

Mehdi Lunay

Alors que Jonathan David est annoncé sur le départ cet été, Lille est proche de boucler l'arrivée d'Emmanuel Gift Orban pour le remplacer. Les Lillois se sont déjà mis d'accord avec l'entourage du joueur nigérian.

La Belgique est vraiment l'Eldorado du LOSC pour dénicher ses attaquants. En 2019, les Dogues avaient été cherché Victor Osimhen à Charleroi avec le succès que l'on connaît pour le LOSC comme pour le Nigérian. Un an plus tard, Lille avait recruté son remplaçant à La Gantoise en la personne du Canadien Jonathan David. Désormais, alors que ce dernier est sur le point de quitter le club nordiste cet été, Lille repart à Gand pour aller recruter Emmanuel Gift Orban. L'attaquant nigérian est la coqueluche des clubs nordistes dans ce mercato puisque Lens était aussi dessus. Mais, c'est bien le LOSC qui va gagner le derby du Nord pour Orban.

Orban arrive à Lille, David peut partir rapidement

Lille a pris le dessus sur son voisin ces derniers jours et semble désormais en mesure de finaliser le transfert selon Foot Mercato. Le média révèle que Lille est pratiquement d'accord à 100% avec l'entourage du joueur nigérian. Finalement, ne reste au LOSC qu'à trouver un nouveau club pour Jonathan David. Le départ du Canadien conclura définitivement ce dossier vis-à-vis de La Gantoise.

🚨EXCL : 🔵⚪️🇹🇬🇳🇬 #JupilerLeague |



◉ En attendant d'acter le départ de Jonathan David, Lille avance fort sur Gift Orban.



◉ Les Dogues veulent devancer la concurrence et un accord est proche d'être trouvé avec les représentants du joueur. pic.twitter.com/7YA2YVp0DZ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 15, 2023

Avec Gift Orban, c'est une nouvelle belle trouvaille à fêter pour les dirigeants lillois. Arrivé en Belgique en janvier seulement, l'attaquant nigérian a frappé fort : il a inscrit 15 buts en 16 matchs de championnat belge ainsi que 5 buts en 6 matchs de Ligue Europa Conférence. Très vif dans ses courses et très efficace devant le but, Orban a contribué au bon parcours des siens jusqu'en quarts de finale de C4. Il avait notamment réalisé un triplé record en seulement 3 minutes face à Istanbul Basaksehir en huitième de finale retour de C4. Véritable terreur en Belgique, il a tout pour permettre au LOSC d'assumer ses ambitions de top 5 en Ligue 1 et d'honorer une fois de plus la filière belge des Dogues.