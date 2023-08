L1 ‍: Olivier Létang fulmine après la déroute de Lille ‍!

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Trois jours après sa victoire contre Rijeka en Conférence League, Lille a pris une énorme claque ce dimanche sur la pelouse de Lorient (4-1).

2-0 en dix minutes et un score final de 4-1, les Lillois ont passé une sale après-midi ce dimanche sur la pelouse de Lorient. 72 heures après leur match de barrage de Conférence League, le LOSC a subi une énorme « claque » face aux Merlus, un mot utilisé par le président nordiste Olivier Létang après la rencontre. Très remonté par la prestation de ses joueurs, le président lillois n’a pas mâché ses mots et a ordonné à ses joueurs de se remettre sérieusement au travail et de « la fermer » après une telle prestation. Malgré une équipe compétitive au coup d’envoi avec un onze quasi-type, l’équipe de Paulo Fonseca a été méconnaissable au Moustoir et devra réagir contre Montpellier dimanche prochain à domicile pour ne pas revivre un tel scénario.

Rendez-vous jeudi à Rijeka pour le barrage retour d'UEFA Europa Conference League.#FCLLOSC 4⃣-1⃣ | 90' — LOSC (@losclive) August 27, 2023

« Je pense qu’il ne faut pas faire de grande théorie. Quand on est prévenu, qu’on le sait, que le capitaine le répète dans le vestiaire avant le match en disant ‘attention à notre entame de match, ils vont venir nous chercher…’ et qu’au bout de dix minutes de jeu vous êtes menés (2-0) en donnant les buts en plus, vous vous sabordez. Après, on peut faire toutes les théories du monde, mais lorsque l’on se saborde comme ça, contre une équipe qui, on le sait, joue avec un bloc très bas avant de procéder en contre, c’est difficile de marquer des buts. On s’est sabordé tout seul. Je pense qu’aujourd’hui il ne faut pas parler. On a déjà eu un avertissement jeudi. Aujourd’hui on a reçu une claque. Je n’ai pas vu nos valeurs, nos valeurs de combat, de férocité. Il faut se taire, la fermer et maintenant, il faut gagner des matchs » s’est agacé le président de Lille au micro de Canal + après la lourde défaite de son équipe. Un sérieux avertissement collé à ses joueurs, qui devront se reprendre la semaine prochaine contre Rijeka puis Montpellier.