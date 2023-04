LOSC : Paulo Fonseca vers West Ham, contact confirmé !

Dans : LOSC.

Dernière saison pour Paulo Fonseca à Lille. L'entraineur portugais est en tout cas courtisé en Premier League, car West Ham le veut absolument pour la saison prochaine.

Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2024, Paulo Fonseca se concentre actuellement sur la saison du club nordiste, qui essaye de se mêler à la lutte pour les places européennes et le parvient actuellement en se glissant entre Monaco et Rennes à la 5e place. Le sprint final sera donc haletant au LOSC, même si en interne, on ne se fait guère d’illusions sur l’avenir de l’entraineur portugais. Ce dernier ne devrait pas honorer sa dernière saison de contrat, et son nom est déjà murmuré ailleurs.

West Ham veut Paulo Fonseca

West Ham, qui vit une saison difficile en Premier League mais devrait pouvoir aller chercher son maintien, avec quatre points d’avance sur la zone rouge et toujours une Coupe d’Europe en cours ce jeudi contre La Gantoise, ne va pas conserver David Moyes. L’entraîneur écossais ne devrait pas résister à la saison décevante des Hammers. Le club londonien a ciblé Paulo Fonseca, et malgré le contrat toujours en cours du Portugais avec Lille, le contact a été établi et confirme.

L’entourage de l’entraineur portugais a expliqué à Foot01 que l’intérêt de West Ham était bien réel et qu’il s’était concrétisé par des discussions avec son agent en vue d’une collaboration la saison prochaine. Le club anglais estime que Paulo Fonseca est l’entraineur parfait pour relance le projet de West Ham. Les discussions devraient être relancées à la fin de la saison, puisque l’ancien coach de l’AS Roma a tenu à faire savoir qu’il se concentrait sur l’objectif d’être européen avec le LOSC. Une façon de partir en beauté, même si l’accord devra être total puisque Fonseca a encore un an de contrat avec les Dogues. En tout cas, la piste est confirmée et Lille va tout de même devoir travailler sur la suite et la recherche d’un nouvel entraineur au cas où ce départ se concrétisait d’ici au mois de juin.