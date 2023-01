L’OM et l’OL dans son rétro, Lille avance sans complexe

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Séduisant depuis le début de la saison, Lille se montre ambitieux dans le jeu et au classement. Le club nordiste espère finir l’exercice en haut de tableau malgré la rude concurrence en Ligue 1.

Sans faire de bruit, Lille s’est bien installé dans la course aux places européennes. Les Dogues restent en embuscade et peuvent réaliser une bonne opération au classement lors de cette 17e journée de Ligue 1. Un succès à domicile contre le Stade de Reims ce lundi après-midi pourrait les rapprocher du podium en cas de contre-performance de l’Olympique de Marseille à Montpellier. C’est en tout cas l’objectif du LOSC qui ne cache pas ses ambitions.

Pour le milieu Angel Gomes, le club nordiste peut clairement viser les quatre premières places du championnat. « On s'est bien entraîné. Les matchs de préparation ont plutôt bien fonctionné. C'était une bonne chose d'avoir eu cette coupure et de pouvoir nous reposer. On était contents de se retrouver tous ensemble. On veut finir dans le top 4, a annoncé l’Anglais en conférence de presse. La pré-saison (automnale) a été bonne. On a vu qu'on avait pas mal d'options en préparation. Beaucoup de joueurs pointent le bout de leur nez. Les entraînements sont intenses. »

La méthode Fonseca

Cette dynamique positive a évidemment un lien avec les méthodes de l’entraîneur Paulo Fonseca, dont la philosophie fait l’unanimité au sein du groupe. « Si l’équipe est plus flamboyante ? Notre organisation est différente, a constaté Angel Gomes. Le coach a amené de nouvelles idées, qui correspondent aux joueurs de l'effectif. Ça explique la différence. Tout le monde adhère, on croit dans cette nouvelle façon de jouer. On peut dire flamboyante. En tout cas, elle convient à tout le monde. C'est plus excitant, comme vous dites. » Malheureusement pour les concurrents en Ligue 1, le Portugais a fait du LOSC un sérieux candidat aux premiers rôles.