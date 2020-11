EL : Yazici voit triple, le LOSC signe un exploit XXL à Milan !

Dans : LOSC.

3e journée de l’Europa League :

Stade San Siro.

AC Milan - Lille OSC : 0 à 3.

Buts : Yazici (21e sp, 55e, 58e) pour le LOSC.

Grâce à un très grand Yusuf Yazici, auteur d’un deuxième triplé cette saison en Europa League, le Lille OSC a réalisé une énorme performance sur la pelouse de l’AC Milan (3-0).

Après les quatre défaites des clubs français en Coupes d’Europe un peu plus tôt cette semaine, le LOSC devait sauver l’honneur de la L1. Et cela allait être chose faite avec la plus belle des manières ! En première période, Yazici obtenait un penalty, pour une poussette de Romagnoli (20e), qu’il transformait lui-même (0-1 à la 21e). Au retour des vestiaires, l'international turc alourdissait la marque par deux fois. D’abord d’une frappe croisée du gauche depuis l’extérieur de la surface (0-2 à la 55e), puis au terme d’une très belle action collective et une passe de David (0-3 à la 58e).

En fin de match, Yazici (72e) et Bamba (81e) loupaient la balle du 4-0. Mais qu’importe puisqu’avec cette très belle victoire (3-0), l’équipe de Christophe Galtier s’empare de la tête du Groupe H devant son adversaire milanais du soir, défait pour la première fois depuis le mois de mars. Toujours invaincu cette saison, les Dogues ont désormais quatre points d’avance sur le Sparta Prague, troisième et vainqueur du Celtic Glasgow (4-1). Autant dire que Lille est bien parti pour se qualifier pour la phase finale de la C3. Enfin une bonne nouvelle pour le foot français, alors que le PSG, l’OM et Rennes sont en galère en Ligue des Champions, et que Nice sombre en Europa...