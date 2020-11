EL : Malgré Gouiri, Nice chute piteusement à Prague

Dans : OGCN.

3e journée de l’Europa League :

Eden Aréna.

Slavia Prague - OGC Nice : 3 à 2.

Buts : Kuchta (16e, 71e) et Sima (43e) pour le Slavia Prague ; Gouiri (33e) et Ndoye (90e+3) pour l'OGCN.

Malgré un but de l’inévitable Amine Gouiri, l’OGC Nice s’est incliné sur la pelouse du Slavia Prague en Europa League ce jeudi soir (2-3).

Une semaine après sa belle réaction contre l’Hapoel Beer Sheva, l’OGCN voulait enchaîner en République Tchèque. Mais face à une équipe décimée par le Covid-19, les Aiglons tombaient encore de haut. Après le quart d’heure de jeu, Kuchta profitait effectivement d’une énorme bourde de la défense niçoise pour ouvrir le score (1-0 à la 16e). Si Gouiri égalisait ensuite d’un petit lob du droit (1-1 à la 33e), l’espoir azuréen n’était que de courte durée, vu que Sima trompait Benitez de la tête sur un corner (2-1 à la 43e).

En deuxième période, Kuchta inscrivait un doublé, seul aux six mètres, pour alourdir l’écart (3-1 à la 71e). Et la réduction du score signée du jeune Ndoye, sur une passe de Reine-Adélaide, dans le temps additionnel ne changeait rien au résultat final (3-2 à la 93e). Avec cette deuxième défaite en trois journées (2-3), l’équipe de Patrick Vieira est désormais reléguée à trois unités de son adversaire du soir et du Bayer Leverkusen, vainqueur de l’Hapoel Beer Sheva (4-2). Pour sauver ce qui peut encore l’être dans ce Groupe C, Nice devra faire un résultat contre Prague à domicile dans trois semaines.