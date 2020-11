C3 : Lille a un rêve, imiter l’OM en coupe d’Europe

Dans : LOSC.

Jeudi soir, Lille a frappé un énorme coup sur la scène européenne en s’imposant 3-0 sur la pelouse de l’AC Milan.

Leader de leur groupe, les hommes de Christophe Galtier peuvent d’ores et déjà envisager la suite de la compétition avec sérénité. En grande forme depuis le début de la saison, Lille affiche un visage séduisant, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue Europa. C’est donc fort logiquement que les coéquipiers de Benjamin André rêvent d’un parcours mémorable sur la scène européenne. Au micro de Téléfoot, l’ancien capitaine du Stade Rennais a pris l’exemple de l’Olympique de Marseille, finaliste de l’Europa League en 2018 (défaite contre l’Atlético de Madrid).

« Aller très loin en Coupe d'Europe, c'est un objectif. On a vu Marseille qui l'a fait il y a trois, quatre ans et est arrivé en finale. On critique souvent les clubs français qui ne jouent pas forcément la Coupe d'Europe. Nous il n'y a pas de ça, on joue tous les matchs à fond, pour les gagner. La preuve ce soir » a commenté Benjamin André, pour qui il est clair que l’Olympique de Marseille de la saison 2017-2018 est un exemple à suivre pour Lille, qui réaliserait un exploit historique en se hissant jusqu’en finale de la compétition. Pour l’heure, on en est évidemment encore très loin. Mais si les Dogues continuent d’enchaîner les prestations de ce niveau en Ligue Europa, il est clair que les hommes de Christophe Galtier pourraient avoir une bonne surprise à la fin de la saison. Comme quoi, il est possible de prendre exemple sur Marseille, même en coupe d’Europe…