Lens ‍: Un chat promet l'enfer au PSG

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Lens défie le PSG en 32e de finale de la coupe de France dimanche soir. Face à une formation invaincue en Ligue 1, un immense défi attend les Lensois qui seront en plus privés de Brice Samba. Néanmoins, son remplaçant entend bien se révéler aux yeux des Français.

En difficulté en Ligue des champions, le PSG est resté un ogre en France. C'est même pire que les saisons précédentes puisque les Parisiens sont imbattables en Ligue 1. En 16 matchs, ils en ont gagné 12 avec 4 résultats nuls. Surtout, ils ont nettement battu leurs adversaires les plus sérieux en France : l'OM 3-0, Monaco 4-2, Lille et Lyon 3-1. Adversaire des Parisiens dimanche en coupe de France, le RC Lens devra être plus solide que jamais pour se qualifier. Cela part mal puisque Brice Samba, blessé à la cheville et au dos, est forfait.

Koffi, un chat pour manger le PSG

Le Burkinabé Hervé Koffi sera donc aligné dans les buts lensois. Arrivé de Belgique et de Charleroi l'été dernier, le portier de 28 ans n'a pas disputé un seul match avec les Sang et Or. Il est resté dans l'ombre du numéro 2 français actuel, lequel a été auteur de nombreux arrêts déterminants cette saison. Koffi, surnommé « El Gato » (le chat) par le vestiaire lensois, ne sera pas un cadeau pour le Paris SG selon son entraîneur. En conférence de presse, Will Still a loué ses qualités et notamment dans l'exercice des tirs aux but.

#RCLPSG, 𝒖𝒏 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒇𝒆̂𝒕𝒆 🎙️



Pour terminer l'année 2024, les Lensois ont rendez-vous avec la #CoupedeFrance. À deux jours du 32e de finale, le coach Will Still et le milieu Adrien Thomasson ont répondu aux questions de la presse.



Retour #ÀChaud 👇 — Racing Club de Lens (@RCLens) December 20, 2024

« Hervé est fit, Brice ne l’est pas. À Hervé d’être bon, de montrer qu’il est lui aussi capable de nous apporter quelque chose. Il le fait à l’entraînement de façon régulière. Il est hyper intéressant dans nos séances. Je n’ai pas trop de doutes, ni d’inquiétudes sur ce qu’il va nous faire en match. Et il est bon aussi aux tirs au but si le match devait aller jusque-là », a confié le coach belge aux journalistes. Ce n'est pas un détail puisqu'en cas d'égalité, Lens et Paris se départageront directement aux penaltys. En 2022, le Nice de Marcin Bulka avait sorti les Parisiens de cette façon.