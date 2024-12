Caen et Mbappé font sauter le fusible Nicolas Seube

Dans : SMC.

Par Claude Dautel

Barragiste de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen a décidé de limoger Nicolas Seube. Ce dernier avait réussi à redresser le club normand la saison passée, mais les choses étaient plus compliquées depuis le début du championnat 2024-2025.

« Après un an passé à la tête de l'équipe professionnelle, le Stade Malherbe Caen a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Nicolas Seube. Entraîneur depuis décembre dernier, le joueur le plus capé de l’histoire du SM Caen aura dirigé 44 rencontres sur le banc des "rouge et bleu". Le Stade Malherbe Caen remercie Nicolas Seube pour son engagement depuis plus de vingt ans et lui souhaite une bonne continuation dans sa carrière d'entraineur », indique le club normand, actuellement seizième et barragiste dans un communiqué. Selon Ouest-France le successeur de Nicolas Seube va arriver de l'étranger, ce qui referme la porte à de nombreuses rumeurs évoquées ces derniers jours.