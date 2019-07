Officiel : Monaco prête Samuel Grandsir à Brest

Dans : Brest, Monaco, Ligue 1.

Prêté par Monaco à Strasbourg la saison dernière, Samuel Grandsir n’évoluera pas non plus avec le club de la Principauté en 2019-2020. En effet, le Stade Brestois a annoncé ce mardi le prêt sans option d’achat de l’ancien milieu offensif de Troyes. « Après Dénys Bain, Ibrahima Diallo et Romain Perraud, c’est un nouveau joli coup qu’a réalisé le Stade Brestois en décrochant le prêt pour une saison (sans option d’achat) du milieu de terrain Samuel Grandsir. Formé à l’ESTAC Troyes, avec qui il a connu la Ligue 1 et la Ligue 2 (69 matches), il a été transféré l’été dernier à l’AS Monaco. En manque de temps de jeu, il a rejoint en prêt en janvier le RC Strasbourg » explique le promu dans un communiqué.