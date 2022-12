Officiel : Kenny Lala signe libre à Brest

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Joli coup pour le Stade Brestois, qui vient d’officialiser la signature de Kenny Lala, libre de tout contrat après sa résiliation à l’Olympiakos.

« Après avoir rompu son contrat avec l'Olympiakos, et dans l’attente de l’ouverture du mercato d’hiver le 1er janvier, date à laquelle il signera son contrat avec le Stade Brestois, Kenny Lala (31 ans) intègre dès aujourd’hui le groupe du SB29. Ancien du Paris FC (2009-2011), Valenciennes (2011-2015), Lens (2015-2017), Strasbourg (2017-2021) et Olympiakos donc, il va venir apporter beaucoup d’expérience sur les côtés de la défense brestoise » écrit le Stade Brestois dans un communiqué officiel publié ce mardi. Un très joli coup de la part du club breton, qui s’attache les services d’un latéral droit talentueux et expérimenté de la Ligue 1.