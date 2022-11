Le Stade Brestois se fait voler, les joueurs en ont marre

Dans : Brest.

Par Mehdi Lunay

Les cambriolages touchent de nombreux clubs de Ligue 1. Le Stade Brestois est très ciblé depuis le début de saison et en a marre. Le club breton a exposé sa situation dans un communiqué ce vendredi, espérant mettre fin à ce phénomène inquiétant.

Les cambriolages des résidences des joueurs de football. Un phénomène qui n'est pas récent mais qui devient presque une habitude en France. Les exemples sont nombreux dont certains ont eu un grand retentissement médiatique. C'est le cas de Marquinhos en mars 2021. Pendant qu'il jouait avec le PSG contre Nantes, ses parents étaient violentés et volés dans la même soirée. Si les gros clubs français comme le PSG et l'OM ont souvent été touchés par ce phénomène, de plus modestes clubs de Ligue 1 ne sont pas en reste. Le Stade Brestois est dans ce cas.

Sept cambriolages cette saison pour Brest, trop c'est trop !

Le 16e du championnat se plaint de sept cambriolages connus par ses joueurs depuis le début de saison. Les Bretons sont excédés par ces incidents traumatisants, lesquels peuvent affecter l'équilibre de l'équipe. C'est notamment le cas du défenseur Brendan Chardonnet, victime de ces agissements. « On en a marre ! », clame t-il dans un communiqué publié par le SB29 ce vendredi. Cette prise de parole du club doit permettre d'alerter l'opinion et les pouvoirs publics sur ce phénomène et de provoquer un électrochoc pour le résoudre dans le futur.

Le Stade Brestois tient à apporter tout son soutien à son effectif sportif, victime depuis cet été de 7 cambriolages.

« Le Stade Brestois tient à apporter tout son soutien à son effectif sportif, victime depuis cet été de 7 cambriolages. À l’image de ce qui a pu arriver dans des clubs plus huppés, les joueurs du Stade Brestois semblent être aujourd’hui la cible privilégiée de malfaiteurs sur Brest et ses environs. [...] Mais au-delà de l’impact financier et matériel, être victime d'un cambriolage n'est pas anodin. Pour certains, c’est un réel traumatisme, qui laisse des séquelles psychologiques. Un sentiment d’insécurité que le Stade Brestois regrette pour les siens et leur famille, loin de l’image de vie paisible vantée à la pointe Bretagne. Les dirigeants du Stade Brestois se sont déjà entretenus avec les Forces de l’Ordre et continuent d’échanger avec les joueurs pour trouver des solutions et tenter d’améliorer cette situation préjudiciable pour le bien-être de l’équipe », a communiqué le Stade Brestois. A l'image de la violence dans les stades français, ce problème des cambriolages concerne tout le foot français. L'image de la Ligue 1 s'en trouve dégradée et cela pourrait dissuader les talents étrangers de signer en France à terme.