L1 : Habib Beye sur un banc de Ligue 1, ça brûle !

Habib Beye porte plusieurs casquettes depuis quelques mois maintenant. Le consultant officie sur Canal+ mais est aussi l'entraîneur du Red Star.

Canal+ peut se féliciter d'avoir dans ses rangs un consultant comme Habib Beye. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille est très présent et fait presque l'unanimité chez les téléspectateurs. Mais comme il l'a souvent indiqué, son objectif est de faire d'entraineur son métier principal. Il y a peu, Habib Beye a pris les rênes du Red Star, avec comme ambition de faire remonter le club francilien en Ligue 2. Avec le Red Star, le consultant de la chaine cryptée alterne le bon et le moins bon. Mais son aura et sa connaissance du football font de lui un entraineur courtisé. Et il pourrait prochainement connaitre sa première expérience sur un banc de Ligue 1.

Beye, un challenge excitant chez une équipe relégable ?

🚨 Habib Beye est le favori pour être le nouvel entraineur du Stade Brestois. 🇸🇳



En effet, selon les informations de Foot Mercato, Habib Beye est le favori pour être le nouvel entraineur du Stade Brestois. 18ème et donc relégable, les Bretons se cherchent un homme providentiel, capable de sauver le club d'une descente. Habib Beye a semble-t-il le bon profil pour le Stade Brestois, qui a récemment limogé Michel Der Zakarian et qui doit faire pour le moment avec un coach intérimaire, en l'occurence Bruno Grougi. Foot Mercato précise que les représentants de Beye sont en bons termes avec Brest et que donc, un accord pourrait prochainement être trouvé. C'est en tout cas une très belle opportunité qui s'offre à Habib Beye, qui mettrait sa science du jeu au service d'une équipe de l'élite. Son arrivée éventuelle à Brest l'empêcherait d'ailleurs de continuer à officier sur les antennes de Canal+, qui se verraient amputées d'une autre personnalité présente au Canal Football Club, dont les audiences ne cessent de chuter.