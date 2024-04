Brest fait le forcing pour renverser l'UEFA

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Vainqueur à Rennes dimanche dans un derby électrique (4-5), Brest est assuré de terminer au pire cinquième et donc de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine. Mais dans quel stade ?

Victorieux à Rennes au terme d’un match d’anthologie dimanche, Brest est certain de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine. Au pire, l’équipe d’Eric Roy sera cinquième et disputera donc la phase de groupes de l’Europa League. Au mieux, les pensionnaires du stade Francis Le Blé parviendront à conserver une place dans le top 4 et seront en Ligue des Champions, un objectif qui n’est désormais plus tabou au sein du club breton. Que le Stade Brestois dispute la C1 ou la C3, une question se pose : dans quel stade les hommes d’Eric Roy disputeront leurs batailles européennes la saison prochaine ?

La question se pose car après plusieurs visites, les services de sécurité de l’UEFA ont interdit à Brest de jouer à Francis Le Blé dans une configuration optimale (15.000 supporters). Dans le meilleur des cas, Brest sera autorisé à jouer dans son stade devant 5.000 spectateurs et dans le pire, les coéquipiers de Pierre Lees-Melou devront jouer dans un autre stade de l’Ouest de la France (Nantes, Guingamp ou Rennes). Mais après le succès à Rennes, le directeur sportif brestois Grégory Lorenzi a promis que le SB29 n’avait pas encore joué toutes ses cartes pour faire changer d’avis l’UEFA. L’objectif de Brest est clairement de jouer dans son stade comble en coupe d’Europe l’an prochain.

Brest insiste pour faire changer d'avis l'UEFA

« C’est un sujet sur lequel on travaille, ça nous tiendra forcément à cœur parce que, même si ce sera peut-être compliqué, on n’a pas encore joué toutes nos cartes. Vous connaissez les Bretons et les Brestois, on va tout faire pour que ça puisse se dérouler chez nous. Reste-t-il encore de l’espoir ? Bien sûr ! Tant qu’il n’y a rien de définitif, on va se battre. C’est aussi de notre devoir de faire plaisir à tous ces gens qui nous soutiennent et aussi aux joueurs parce que ça nous prendra beaucoup d’énergie la saison prochaine » a fait savoir Grégory Lorenzi, déterminé à obtenir gain de cause auprès de l’UEFA qui rappelons-le, a pour l’instant prononcé un avis négatif sur le stade Francis Le Blé pour des raisons de sécurité. Le problème de l'enceinte brestoise, ce sont ses trois tribunes tubulaires, des tribunes démontables qui reposent sur une structure amovible métallique. Des infrastructures interdites par l'UEFA en Ligue des Champions et en Ligue Europa.