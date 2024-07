Bordeaux ‍: Un miracle en Inde, Gérard Lopez désespéré

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

L’état-major des Girondins de Bordeaux sera présent ce mardi face à la DNCG, au lendemain d’une soirée pleine de rebondissements avec le retour de Fenway Sports Group à la table des négociations.

Désespérés face à la situation cataclysmique de leur club de coeur, les supporters des Girondins de Bordeaux ont repris espoir lundi avec l’annonce du retour à la table des négociations de Fenway Sports Group. Le propriétaire de Liverpool a de nouveau discuté avec Gérard Lopez pour un éventuel rachat du club au scapulaire… sans donner suite, finalement. Il manque toujours 40 millions d’euros aux Girondins de Bordeaux pour éviter une terrible relégation avant le passage attendu ce mardi devant la DNCG, le gendarme financier du football français.

Dans son édition du jour, L’Equipe ne se fait pas d’illusion sur le sort du club aquitain avec un probable redressement judiciaire, ce qui va lui éviter une liquidation et donc une disparition totale du club. Ces derniers jours, Gérard Lopez a pourtant tenté le tout pour le tout afin de trouver un partenaire financier capable d’injecter 40 millions d’euros immédiatement aux Girondins de Bordeaux. L’ancien propriétaire de Lille a notamment noué de nouveaux contacts en Inde pour dénicher la perle rare capable de soutenir économiquement le club bordelais.

Lopez a tenté de trouver 40 ME en Inde

Mais le quotidien sportif révèle que l’homme d’affaires luxembourgeois « a fait chou blanc ». De son côté, Gérard Lopez n’a aucunement l’intention de remettre personnellement au pot selon L’Equipe, qui rappelle que le propriétaire des Girondins a déjà investi 60 millions d’euros de sa poche et ne remettra pas un centime de plus, ce qui aurait pourtant évité la catastrophe face à la DNCG ce mardi. Désormais, comme écrit par le quotidien national, 142 années d’histoire s’apprêtent à être balayés avec la relégation des Girondins de Bordeaux. Le verdict définitif et officiel est attendu ce mardi dans la journée.