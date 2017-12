FCGB : 34 ans et toujours au top, il est « l’ADN » des Girondins

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Du haut de ses 34 printemps, Jérémy Toulalan a disputé les 16 matchs des Girondins de Bordeaux en Ligue 1 cette saison.

Utilisé au poste de défenseur central par Jocelyn Gourvennec depuis le début de l’exercice, l’international français (36 sélections) est absolument indispensable au club aquitain. Interrogé par Girondins 4 Ever, Brahim Thiam a estimé que l’ancien milieu défensif de l’AS Monaco était « l’ADN de l’équipe » et qu’il était l’homme de base de l’ex-coach de Guingamp.

« Ce mec-là, il donne tellement pour le collectif que tu pourrais le faire jouer arrière gauche, il donnerait la même chose. C’est un grand professionnel, il s’adapte. Après, s’il est là, c’est parce que Jocelyn n’a pas trouvé de solutions qui lui ont convenu non plus, je pense. Que veux-tu dire sur Toulalan ? Tu as besoin de lui au milieu, tu as besoin de lui derrière. C’est le poumon, c’est l’ADN de cette équipe. C’est quelqu’un qui est toujours dans le sérieux, dans la rigueur, dans le combat. Ce n’est pas un leader négatif, il ne montre jamais de signe négatif, c’est pour ça qu’on l’utilise partout dès qu’on peut » a expliqué l’ancien défenseur de Caen, désormais consultant pour BeIN SPORTS. Pour rappel, le natif de Nantes sera en fin de contrat à l’issue de la saison…