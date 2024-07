Bordeaux ‍: Gérard Lopez viré, il n'a plus le choix

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

A la veille du passage des Girondins de Bordeaux devant la DNCG, le propriétaire du club est désormais l'objet d'une attaque frontale. Gérard Lopez scandalise les supporters.

Sauf miracle de dernière minute, l'avenir du club au scapulaire est bien sombre, puisque les Girondins ne seront pas vendus et que Gérard Lopez ne veut plus remettre de l'argent dans les caisses de Bordeaux, lesquelles sont totalement vides. Autrement dit, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion ne pourra pas faire des miracles et au mieux les Girondins iront en National, ou pire, ils déposeront le bilan et repartiront de N3. Même si sur les réseaux sociaux cela s'agite beaucoup pour critiquer le patron de Bordeaux, ce lundi, c'est le groupe d'Ultras bordelais North Gate Bordeaux qui ont décidé de se faire entendre via des banderoles posées juste sur les barrières de la porte d'entrée du Haillan. Pour ces supporters, que l'on sait nettement moins proche de Gérard Lopez que les UltraMarines, l'heure n'est plus à la diplomatie.

Gérard Lopez doit assumer la faillite des Girondins de Bordeaux

Au moment où le club traverse la pire période de son histoire, notre groupe souhaite se positionner sans retenue et apporter tout son soutien aux salariés du FCGB. pic.twitter.com/3AYBYA2E72 — North Gate Bordeaux (@northgateoff) July 22, 2024

« Dans ce naufrage annoncé, soutien aux salariés du FCGB », écrivent les North Gate Bordeaux, qui ciblent ensuite Gérard Lopez avec une banderole avec le célèbre « Gérard m’a tuer » écrite en rouge sur fond blanc, référence évidemment à l'affaire du meurtre de Ghislaine Marchal. Dans la foulée, le groupe de supporters bordelais a publié un communiqué justifiant son action à 24h du passage des Girondins de Bordeaux. « Au moment où le club traverse la pire période de son histoire, notre groupe souhaite se positionner sans retenue et apporter tout son soutien aux salariés du FCGB. Ces femmes et ces hommes, qui voient chaque été leur carrière professionnelle remise en jeu, telle une partie de roulette russe, par notre cher Président Gérard Lopez. Nous n'avons cessé d'alerter, depuis son arrivée, sur sa gestion calamiteuse du FC Girondins de Bordeaux, son trop grand mutisme et son absence. Aujourd'hui, force est de constater que le peuple bordelais paye ses choix et le manque de compétence de toute sa garde rapprochée (Adamar Lopes, Thomas Jacquemier pour ne citer qu'eux). A l'heure de ce qui s'annonce comme une mort quasi inéluctable pour notre club, nous souhaitons prendre une position claire pour son avenir proche : l'ensemble des responsables de cette situation, ayant conduit le FC Girondins de Bordeaux dans les abîmes, devront assumer leurs responsabilités et se mettre en retrait », exige le groupe d'Utras.