Bordeaux va mourir, les joueurs sont au courant ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Acculés par la DNCG, les Girondins de Bordeaux misaient sur un rachat par Fenway Sports Group. Néanmoins, le fonds d'investissement américain a lâché l'affaire mardi.

Pour Gérard Lopez et le club bordelais, la catastrophe est proche. Le journaliste Hanif Ben Berkane révèle que les Girondins vont déposer le bilan et que tout le monde est au courant au sein du club. « Malheureusement pour les supporters de Bordeaux, le dépôt de bilan se rapproche à grands pas. Énorme pessimisme, les joueurs ont été prévenus ces dernières heures. Le club est bien sur le point de disparaître », a-t-il écrit sur X. Un coup de massue pour ce géant du football français et pour ses très nombreux supporters, lesquels espèrent peut-être encore un miracle de dernière minute.