Vladimir Petkovic nouveau coach de Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Sélectionneur de la Suisse, Vladimir Petkovic va retrouver un club. Le technicien bosnien a trouvé un accord avec les Girondins de Bordeaux, et s’engager prochainement pour les trois prochaines saisons, annonce L’Equipe. Le récent quart de finaliste de l’Euro avait encore un an et demi de contrat avec la sélection helvète, en vue de la coupe du monde au Qatar en 2022, mais un accord a été trouvé pour lui permettre de rejoindre le club aquitain. C’est un premier gros coup pour le nouveau propriétaire du club Gérard Lopez, qui ne comptait pas continuer avec Jean-Louis Gasset, limogé donc à un an de la fin de son contrat. La passation de pouvoir devrait être rapide, puisque Petkovic est attendu ce week-end pour le dernier match de préparation de Bordeaux, face à Troyes.