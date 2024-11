Thierry Henry refuse Bordeaux, il a senti le coup tordu

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Bien avant la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux en National 2, Thierry Henry aurait pu devenir l’entraîneur du club au scapulaire. Mais après une longue réflexion, le champion du monde a refusé.

Club historique du football français, Bordeaux est reparti du bas de l’échelle cette saison. Relégué administrativement en National 2, le club marine et blanc aurait pu avoir une autre destinée si de meilleurs choix avaient été réalisés par le passé, notamment par M6 au moment de la vente à GACP. A cette époque en 2018, Nicolas de Tavernost avait une idée ambitieuse de coach pour les Girondins, à savoir Thierry Henry. Alors sans club, le champion du monde 1998 était la priorité du patron de M6 pour occuper le banc bordelais. Une offre qui n’a pas laissé insensible Thierry Henry à tel point que des discussions très avancées ont eu lieu, selon les informations du livre « Girondins de Bordeaux : enquête sur une descente aux enfers ».

Thierry Henry a été refroidi par la vente de M6 à GACP

Après Bordeaux, Gérard Lopez fait une nouvelle victime au Portugal https://t.co/Yf3GVH0gvm — Foot01.com (@Foot01_com) November 12, 2024

Le récent champion du monde olympique avec l’Equipe de France en tant que sélectionneur était proche de dire oui, avant de finalement se rétracter. En cause, la vente imminente du club au fonds d’investissement GACP. Un changement de propriétaire qui a effrayé Thierry Henry, lequel aurait accepté la proposition de Nicolas de Tavernost si le club était resté aux mains de M6. Celui qui a finalement rejoint la Belgique en tant que sélectionneur adjoint a finalement eu le nez creux, car l’avenir des Girondins a ensuite été terrible avec une longue agonie jusqu’au coup final avec la vente à Gérard Lopez et la suite que l’on connait. Le club est désormais en National 2 et Thierry Henry doit se dire chaque jour qu’il a fait le bon choix en refusant de venir dans le bourbier des Girondins de Bordeaux.