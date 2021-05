Rachat de Bordeaux : Quatre projets, dont l'armada chinoise !

Dans : Bordeaux.

C’est ce lundi que la date limite du dépôt de candidatures pour le rachat des Girondins de Bordeaux était fixée, et il y a eu du monde au balcon.

Le compte spécialisé sur le club aquitain Girondinfos révèle ainsi quatre quatre projets ont été enregistrés auprès de la banque Rothschild, après la réception de lettres d’intentions jugées sérieuses. Trois projets de rachat seraient d’origines françaises, et un serait en provenance de Chine. Ce dernier est déjà connu, puisqu’il s’agit de Fosun, un groupe chinois qui a déjà investi dans le football, puisqu’il est l’actuel propriétaire de la formation de Premier League de Wolverhampton. Un homme gère actuellement les investissement de Fosun, et il s’agit du super agent Jorge Mendes, connu pour être le représentant de Cristiano Ronaldo. Sur le côté sportif, Pedro Martins est mis en avant dans ce projet, alors que le Portugais est actuellement l’entraineur de l’Olympiakos. A noter qu’il y a quelques années, Fosun avait déjà tenté de racheter les Girondins à M6, sans parvenir à convaincre, malgré un projet qui faisait même de Zinedine Zidane le futur entraineur de Bordeaux…

Concernant les autres projets, deux attendent encore, après leur lettre d’intention, d’avoir des informations complémentaires sur la situation financière des Girondins, avant de formaliser leur engagement. Parmi les noms sortis, on retrouve Pascal Rigo et Bruno Fiévet. Deux investisseurs locaux qui cherchent à sauver le club, et ont déjà clamé leur intention à ce sujet. Mais il y aurait aussi, selon Sud-Ouest un projet mené par Didier Quillot, l’ancien président de la LFP, qui aurait avec lui des investisseurs étrangers. Beaucoup d’incertitudes donc, surtout que les candidats ont effectué des NBO, des offres avec les montants qu’ils aimeraient mettre, mais sans aucun engagement. Autant dire que la procédure va durer, alors que le mercato va ouvrir ses portes, et qu’il y a un club à préparer pour la saison prochaine.