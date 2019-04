Officiel : Bordeaux tient son nouveau directeur sportif !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Quelques semaines après l'arrivée de Paulo Sousa sur le banc de touche des Girondins, le club bordelais connaît désormais l'identité de son nouveau directeur sportif.

En effet, ce jeudi soir, le FCGB a annoncé la venue d'Eduardo Macia. En tant que Directeur du Football, l'ancien recruteur de Leicester « assumera la pleine responsabilité du pilotage de la stratégie du football du club, couvrant l’ensemble des fonctions relatives au recrutement et à l’animation des responsables en charge de l’Académie et des équipes féminines et masculines ». Un rôle assez large pour l'Espagnol avec un objectif bien précis.

« L’objectif assigné à Eduardo par les nouveaux actionnaires du club est de ramener nos équipes en haut des classements nationaux et de les conduire régulièrement dans le cercle des clubs européens. Par ailleurs, de créer toutes les conditions facilitant l’émergence de nouveaux joueurs de haut niveau issus de notre Académie et de favoriser l’avènement d’une qualité de jeu à la hauteur de notre histoire et des attentes de nos fans et de nos partenaires », explique Bordeaux, dans un communiqué, tout en annonçant qu'Ulrich Ramé va rester au sein du club au scapulaire pour épauler Macia.