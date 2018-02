Mercato : Malcom voulait larguer Bordeaux, il se lance un défi

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

L'agent de Malcom a joué avec les nerfs des supporters bordelais durant le mercato, se montrant un peu partout en Europe et surtout en Angleterre, où il avait clairement l'intention de trouver un club pour son joueur. Mais finalement, les Girondins n'ont rien lâché et Malcom est toujours un joueur bordelais. Ce sera le cas jusqu'à la fin de la saison, mais probablement pas plus longtemps.

Invité ce dimanche de TF1, Malcom avoue qu'il souhaitait quitter les Girondins au mercato d'hiver, mais que l'affaire ne s'étant pas faite il veut tout donner pour que Bordeaux finisse la saison le plus haut possible. Il pourra alors quitter le club au scapulaire le coeur léger et avec le sentiment du devoir accompli. « Oui, j'avais envie de partir, je dis la vérité. C'est mon rêve de progresser dans ma carrière. Je parlais avec le président, il m'a dit qu'il savait que c'était mon rêve, mais qu'on avait besoin de moi. Je lui ai dit qu'il pouvait compter sur moi jusqu'à la fin. Je vais tout faire pour amener Bordeaux jusqu'au top 6 de la Ligue 1. Je vais essayer de tout faire, car j'aime bien Bordeaux. Je vais tout donner jusqu'à la fin pour montrer que je suis resté pour aider et pour faire mieux », a confié Malcom, pas étranger au net regain de forme des Girondins de Bordeaux lors des derniers matches.