Mercato : Basic à la Lazio, ça chauffe

Dans : Bordeaux.

La première grosse vente de l’été se profile à Bordeaux. Toma Basic, qui s’est déjà mis d’accord avec la Lazio, voit le club romain se rapprocher des demandes bordelaises.

Les négociations sont serrées comme le média italien Sport Italia et son journaliste vedette Alfredo Pedulla l'expliquent. Les Girondins demandaient ainsi 11 ME pour lâcher leur international croate, sous la forme d’un transfert de 8 ME et de bonus allant jusqu’à 3 ME. La Lazio s’est rapprochée de cette demande en proposant 7 ME et 2 ME de bonus. L’accord semble donc proche, pour le milieu de terrain recruté pour 3,5 ME en provenance de Split en 2018, et qui était notamment suivi par Naples et des clubs anglais. Mais son choix semble fait, et le transfert devrait se mettre en place dans les prochains jours si les deux clubs continuent de rapprocher leurs positions. A noter qu’un club français serait aussi intéressé par sa venue, mais son nom n’a pas filtré, et les discussions ne seraient pas du tout avancées au même niveau qu’avec la Lazio Rome.