Lundi minuit, Bordeaux lance une opération folle

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Relégués en National 2, les Girondins de Bordeaux doivent impérativement reprendre la compétition dans une semaine. Mais d'ici là, le club au scapulaire va devoir se déchaîner.

Gérard Lopez est toujours le propriétaire des Girondins, et visiblement cela ne devrait pas changer, mais l'homme d'affaires doit désormais composer avec le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, puisque le club est en redressement judiciaire. Mais visiblement, chacun a décidé de faire des efforts, et d'oublier comment Bordeaux en est arrivé là, afin que sportivement tout puisse repartir de National 2 et pas d'un échelon plus bas si le club devait être placé en liquidation. On sait notamment que de manière bénévole, John Williams, le dirigeant d'Amiens, aide actuellement les Girondins à s'organiser pour avoir une équipe en N3, mais aussi et surtout dans une semaine en N2. Et la première grande nouvelle est que même si le club a des dettes (gelées) à hauteur de 100 millions d'euros, il va s'offrir le duo Irles-Prso sur son banc.

Bordeaux ne veut pas rater sa place en National 2

John Wiliams signe gratuitement à Bordeaux https://t.co/wbiFaoHuX7 — Foot01.com (@Foot01_com) August 22, 2024

Les deux hommes auraient donné leur accord, mais cela doit être validé par le tribunal de commerce puisque évidemment ils ne seront pas bénévoles. Et si c'est un premier pas important, il en reste un autre encore plus important, c'est d'avoir suffisamment de joueurs pour évoluer en National 2, sachant que Bordeaux a jusqu'à lundi minuit pour recruter et faire signer toute une équipe. D'ores et déjà huit joueurs auraient signé avec les Girondins de Bordeaux, mais il en faudra encore quinze de plus d'ici à cette deadline. Sachant qu'il faudra des licences pour tout le monde. Un pari pas impossible, mais qui va inciter le staff à faire des choix en toute urgence, et sans réellement avoir une latitude énorme, même s'il se dit que John Williams a soumis une liste de 30 noms à Bruno Irles. Et en attendant, l'équipe de N3, qui devait jouer dimanche a d'ores et déjà déclaré forfait et pourrait être exclu en cas de deuxième forfait.