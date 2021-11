L1 : Trop gentil avec Neymar, il demande pardon

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Malgré le score en la défaveur de Bordeaux, le milieu aquitain Junior Onana a échangé son maillot avec Neymar à la mi-temps du match face au PSG.

Logiquement, la scène a fait du bruit chez les supporters des Girondins de Bordeaux, qui ne trouvent pas normal que l’un de leurs joueurs sympathise avec un adversaire au point de procéder à un changement de maillot à la mi-temps. Fortement critiqué et tancé par les supporters aquitains pour son pacte avec l’ennemi, qui en plus a inscrit un doublé au Matmut Atlantique samedi soir, Junior Onana a présenté ses excuses aux supporters. Dans un message publié sur Twitter, il a expliqué qu’il avait bien pris conscience de son erreur et que cela ne se reproduirait plus à l’avenir. Un message qui apaisera sans doute les supporters bordelais les plus furax.

La story de Onana concernant son échange de maillot avec Neymar



Ici on t’en veut pas ❤️ Continue comme ça t’es le boss pic.twitter.com/IYBHeTX3b7 — Alex Sanchez (@AlexSanchez_33) November 8, 2021

« On fait tous des erreurs et c’est grâce à elles qu’on en tire des leçons » a expliqué le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux avant de poursuivre. « Samedi, j’ai demandé le maillot à Neymar avant le match pour un ami. A la mi-temps et au vu du score, j’aurais dû m’assurer que cela se fasse de façon discrète, soit dans les vestiaires afin d’éviter les polémiques et/ou les jugements. Cela s’est malheureusement fait au stade au regard de tous » poursuit-il. « De ce fait, je tiens à m’excuser auprès de tous les supporters ainsi que tous ceux que j’ai pu offenser directement ou indirectement suite à cet acte. J’au eu droit à un très bel accueil venant de tous dès mon arrivée ici et comme je l’ai dit au début de mon aventure, je donnerais tout sur et en dehors du terrain. Allez Bordeaux » a publié Junior Onana, dont le message a eu le mérite de calmer un bon nombre de supporters des Girondins après cette petite polémique du week-end. Cela même si le joueur girondin regrette plus le fait de s'être fait griller que d'avoir demandé le maillot d'un adversaire à la mi-temps d'un match.