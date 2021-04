L1 : Riolo dévoile le coach parfait pour Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Après une saison éprouvante sportivement et en coulisses, Bordeaux devrait connaître de nombreux chamboulements cet été.

Il ne serait par exemple pas surprenant de voir Jean-Louis Gasset quitter les Girondins de Bordeaux à l’issue de la saison. Pour le remplacer, Daniel Riolo a déjà une idée en tête. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot a avancé le nom d’un certain Jean-Marc Furlan, natif de Bordeaux et qui entraîne actuellement l’AJ Auxerre en Ligue 2. Fervent supporter du beau jeu et grand formateur dans l’âme, l’ex-manager de Troyes aurait assurément le profil idéal pour relancer un club en difficulté comme c’est le cas actuellement des Girondins de Bordeaux. Nul doute que l’idée de Daniel Riolo sera accueillie positivement par les supporters aquitains.

« Il y a toute la partie finances, mais il ne faut pas se tromper dès le début sur qui tu nommes à la direction sportive, parce qu’il va falloir recruter petit. Il va falloir quelqu’un comme Grégory Lorenzi à Brest, qui connait ces réseaux-là, qui soit malin pour construire une équipe de ce genre-là. Je pense que j’ai le nom de l’entraineur qui doit aller à Bordeaux : Jean-Marc Furlan. C’est lui qui doit y aller avec un adjoint, et on le connait bien : Julien Mette, qui est un type extraordinaire. Ce qu’il fait en Afrique à Djibouti est un travail extraordinaire. Il a déjà fait l’objet de plusieurs articles. Il a tous les diplômes, sa connaissance du football est très importante, et sa connaissance de Bordeaux et de sa région aussi. Jean-Marc Furlan est de Bordeaux, il a toujours voulu entrainer là-bas, c’est l’histoire qu’on attend depuis des années » a lancé Daniel Riolo, qui anticipe déjà le rachat du club à King Street et la mise en place de la nouvelle structure sportive. Avec un homme comme Jean-Marc Furlan, les Girondins tiendraient assurément un coach idéal pour lancer un nouveau projet.