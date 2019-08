L1 : Paulo Sousa et Bordeaux, le début du divorce ?

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Si la saison passée a déjà été très dure pour les supporters bordelais, les matchs de préparation et la gifle prise samedi dernier à Angers ont déjà remis le club au scapulaire sous le feu des critiques. Il est vrai qu'à l'exception de la signature de Laurent Koscielny, le mercato des Girondins a été maigre et l'incapacité de Paulo Sousa à trouver des solutions commence à faire craindre un gros accident industriel du côté de Bordeaux. Mais si le technicien de Bordeaux reste encore zen, dans son entourage on commence à s'agacer de l'attitude du propriétaire américain des Girondins.

Dans L'Equipe, un proche de Paulo Sousa est dépité de la situation actuelle : « Ce n’est pas le projet qui a été vendu à Paulo. Depuis le début de l’été, Bordeaux a dépensé 7ME au mercato. Même Braga a dépensé plus. » De quoi laisser entrevoir une grosse lassitude d'un technicien qui ne semble plus avoir la volonté de faire bouger les lignes, tant le décalage entre le projet proposé par Joe DaGrosa et la réalité est énorme. La réception de Montpellier, ce samedi au Matmut Atlantique, pourrait marquer un nouveau tournant pour les Girondins de Bordeaux, un de plus.