Gérard Lopez a magouillé, Bordeaux risque gros

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Nouvel entraîneur des Girondins depuis quelques semaines, Bruno Irlès a signé un drôle de contrat. Le technicien s’est seulement engagé pour une durée d’un mois… en tant que dirigeant. Il s’agirait d’une astuce de la direction pour éviter de menacer le plan social en cours.

Les soucis ne s’arrêtent jamais à Bordeaux. Rétrogradé en National 2 à cause de ses problèmes financiers, le club de Gérard Lopez poursuit sa procédure de redressement judiciaire et évite pour le moment sa disparition. Pendant ce temps-là, les Girondins, qui ont difficilement entamé la saison au niveau amateur, tentent de compléter l’effectif de Bruno Irlès. L’ancien entraîneur de Troyes a effectivement été nommé il y a quelques semaines dans des conditions assez étranges. Car dans son communiqué, le technicien n’a pas été présenté comme le coach des Marine et Blanc.

MERCATO 🔵⚪



Bruno Irles et Dado Prso rejoignent officiellement le Club. Ils accompagneront l'équipe première des Marine et Blanc cette saison.



Bienvenue messieurs 👋#MarineEtBlanc



➡️ https://t.co/flOfx4w53c pic.twitter.com/W7srMazW89 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 28, 2024

« Le FC Girondins de Bordeaux est heureux d'annoncer l'arrivée de Bruno Irlès au club. (…) Le club est heureux de pouvoir compter sur Bruno et Dado (Prso, son adjoint, ndlr) afin d'accompagner l'équipe première », écrivait simplement le FCGB le 28 août dernier. Et pour cause, le quotidien régional Sud Ouest nous apprend que Bruno Irles a signé un drôle de contrat. En réalité, le successeur d’Albert Riera s’est engagé pour un mois, soit jusqu’au 28 septembre, et seulement en tant que dirigeant. C’est pourtant la lettre « E » qui apparaît à côté de son nom sur les feuilles de match, pour le désigner en tant qu’éducateur.

La FFF pourrait sévir

Alors pourquoi cette incohérence ? Bruno Irlès possède évidemment le diplôme nécessaire pour entraîner à tous les niveaux en France. Mais d’après nos confrères, il pourrait s’agir d’une astuce de la direction. Bordeaux a lancé un plan social qui pourrait être menacé en cas de recrutement d’un entraîneur, alors que d’autres personnes au club auraient pu remplir ces fonctions. Le FCGB s’expose donc à des sanctions financières et sportives si la Fédération Française de Football s’intéresse à Bruno Irlès et Dado Prso, dans la même situation.