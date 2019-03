FCGB : Vivement le mercato, Paulo Sousa a hâte de virer des joueurs

Dans : Bordeaux, Mercato.

Arrivé peu avant la trêve internationale, Paulo Sousa a des idées claires sur l’avenir des Girondins.

Le nouvel entraîneur veut du changement sur le terrain, mais aussi et surtout dans la mentalité de ses hommes qu’il s’apprête à tester jusqu’à la fin de la saison. Cela tombe bien, Bordeaux, à 12 points de la cinquième position et de la place de barragiste, n’a plus grand-chose à jouer en Ligue 1. C’est donc l’occasion idéale pour le Portugais de juger son groupe avant le grand nettoyage prévu cet été.

« J'ai un projet à long terme dans lequel je pourrai créer et développer un projet sportif avec des personnes qui ont la même idée du travail que moi pour atteindre des objectifs concrets tous ensemble, a confié le technicien au site officiel du club aquitain. (...) A la fin de la saison, nous prendrons des décisions ensemble avec le club pour construire une équipe qui sera compétitive dans chaque compétition. Et ce qu'importe l'équipe que nous aurons en face. Toujours avec l'envie de gagner le match. C'est ça notre futur. »

Le modèle rennais

« Si l'on prend l'exemple de Rennes, la première équipe que j'ai affrontée ici en France, ils construisent leur équipe depuis quatre ans et cette construction est passée par l'achat de bons joueurs. Maintenant, leur équipe est compétitive, a souligné le successeur de Ricardo. Nous, nous devons commencer maintenant. Cette saison, créer les mentalités et à partir de là, construire, prendre les bonnes décisions sportives avec les joueurs qui restent, partent et arrivent. » Les Girondins sont prévenus, il n’y aura pas de place pour tout le monde.